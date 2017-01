Diputado Álvaro Velásquez renuncia al partido Convergencia por diferencias ideológicas

Cierto renuncié al partido Convergencia x diferencias ideológicas con PM y para no causarle problemas a colegas de Bloque, seré Independient

Con las iniciales “PM” Velásquez hacía referencia al excomandate guerrillero Pablo Monsanto.

El diputado señaló que actuará de manera independiente, pero no especificó si renunciaría a la bancada.

Luego de difundir su decisión algunos usuarios le pidieron explicaciones. “No me voy, me echan”, le respondió a uno de ellos.

Otro de sus seguidores le recriminó que las diferencias ideológicas afloran “antes de meterse a un partido, no después de haber sido electo” a lo que el parlamentario respondió: “puede ser, pero uno aspira al pluralismo, fui militante de las FAR era mi espacio, pero de plano ya no pienso igual que a los 19”.

Al explicar lo de las diferencias ideológicas escribió: “el tema es de fondo es o hay pluralismo y códigos de mando ajenos a la guerra o asumimos la democracia”

Ideología que separa

El viernes 6 de enero el diputado Luis Pedro Álvarez hizo oficial su renuncia al bloque legislativo Encuentro por Guatemala por diferencias ideológicas.

“En congruencia con mis principios y valores filosóficos de defensa y promoción de la libertad individual”, escribió para justificar su salida.

“El viene de una escuela libertaria, de Manuel Ayau, pero lo respeto. No coincidíamos en otros temas. Mirábamos al más vulnerable o al más desposeído desde otra visión”, comentó la jefa de bcanda Nineth Montenegro.