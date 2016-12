El astro del cuadro azulgrana confesó que ganar el Balón de Oro es uno de sus objetivos, pero no es algo que le quite el sueño si nunca llega a conquistar el galardón individual más importante del fútbol. "Si no gano el Balón de Oro no pasa nada. Yo no juego al futbol para ganar el Balón de Oro, juego a fútbol para ser feliz porque me encanta, porque quiero jugar a futbol", indicó la estrella de la "Canarinha" en una entrevista que fue publicada este lunes en la página de internet de la Liga...