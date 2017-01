Explicó que en aquella época se dedicaba a un negocio familiar de importación de calzado para la venta, la mayoría era calzado para mujer.

“En realidad se hace con una connotación despectiva, pero es algo por lo que mucha gente me conoce y ya no me molesta, se acostumbra uno”.

Edwin Bercián Foto:

En el ámbito judicial, al “Rey del tenis” se le vincula con grupos que habrían tenido capacidad de incidir en la elección de magistrados y jueces.

López Villatoro tiene arraigo luego que se diera a conocer que supuestamente le regaló un apartamento de lujo al magistrado Eddy Orellana Donis a cambio de favores en la reciente elección de magistrados de justicia, extremo que ambos niegan.

“Me gustaría que me llamaran por mi nombre o por el título profesional que ostento, porque estudié y soy abogado y notario”, comentó el “Rey del tenis”.