El ministro de Comunicaciones Aldo García amplió detalles de los hallazgos en el contrato del Estado con la empresa brasileña Norberto Odebrecht para ampliar la carretera al suroccidente. Uno era una cláusula que exigía usar materiales provenientes del extranjero.

En entrevista al programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, García dijo que el contrato indicaba que el 70 por ciento de los materiales a utilizarse en la obra tenían que ser importados desde Brasil, “lo que de alguna u otra forma afectó la obra”, indicó el funcionario.

Este miércoles trascendió que la empresa Odebrecht pagó 18 millones de dólares a funcionarios guatemaltecos para lograr contratos en Guatemala.

García explicó que el análisis técnico y el legal dejaron dudas suficientes para haber tomado la decisión de suspender el contrato y buscar ahora el proceso de liquidación.

Material desperdiciado

Un ejemplo del material proveniente de Brasil y que no ha sido utilizado es una cantidad de hierro no precisada que está en Guatemala y que serviría para construir puentes, pero ninguno fue iniciado, explicó el ministro.

“Allí está el hierro abandonado” dijo García quien explicó que el problema de aceptar el material como parte de la liquidación es qué que se hará, ya que no se puede imponer a la nueva empresa que retome los trabajos que lo use.

El ministro de Comunicaciones reiteró la preocupación de no tener un espacio presupuestario para dar mantenimiento a los tramos carreteros construidos, ya que el Congreso no asignó fondos para el próximo año, y de no atenderlas se dañarían, indicó.

Asimismo, recordó que a la empresa se le había hecho un pago del 70 por ciento de la obra aunque solo tenía avance del 30 por ciento.