El ministro de Relaciones Exteriores Carlos Morales dijo que hasta el lunes 2 de enero conocieron el paradero del exministro de Energía y Minas Erick Archila Dehesa y consideró que “hubo una falla en el sistema” al no haber notificado a las autoridades guatemaltecas cuando fue detenido

El Canciller fue entrevistado en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas donde aseguró que nunca fueron notificados de la detención en Estados Unidos de Archila Dehesa registrada el 13 de diciembre de 2016 por tener vencida la visa. Contra el exfuncionario hay una orden de captura por asociación ilícita y lavado de dinero por el caso La Cooperacha.

Morales aseguró que cuando conoció de la situación llamó al consulado de Guatemala en Miami y le respondieron que no habían sido notificados. También pregunto al embajador de Estados Unidos en Guatemala Todd Robinson, quien en primera instancia dijo que no tenía conocimiento, pero después le confirmó la aprehensión por un problema migratorio.

Presidencia Foto:

“Lo raro en este caso es que habiéndolo tenido no lo hayan identificado o no se hayan cuestionado que no era una persona común” opinó el Canciller y agregó “hubo una falla en el sistema”.

En cuanto al proceso de extradición, explicó que es decisión de Estados Unidos entregarlo o no. La justicia de ese país pedirá requisitos, por lo que se estima que tardaría meses o hasta un año enviarlo a Guatemala, precisó.

“La vía de la deportación es más rápida que la vía de la extradición”, concluyó el funcionario.