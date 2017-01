La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling ha sido señalada por el delito de tráfico de influencias por parte del Ministerio Público (MP), entidad que presentó una solicitud de antejuicio contra ella.

El juez Carlos Ruano denunció a Stalling por supuestamente intentar influir en un juicio en el que está involucrado su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, mediante una grabación de una conversación telefónica, la cual puso a disposición de las autoridades.

En dicha grabación se escucha a la magistrada contarle al juez sobre la situación de su hijo quien "ya tiene 1 año y 4 meses" encarcelado en la prisión del cuartel Mariscal Zavala.

Momentos después (00:32) se escucha cuando Stalling dice a Ruano: "...Pedirle si hubiera la posibilidad de otorgar una medida sustitutiva; yo incluso me puse como responsable o garante de mi hijo, mi esposo. Para mí que se lleve a cabo el debate, porque yo sé que Dios es justo y las cosas tienen que salir bien".

Además, le comenta al juzgador que su hijo "por bocón está allí", ya que se supone que alardeaba con que conocía a mucha gente y que sus padres son amigos de personas como Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS.

Finalmente, Blanca Stalling indica que Otto Fernando, su hijo, no sabía nada de todo el proceso relativo al caso IGSS-Pisa. "Sabe cuál es el problema?, que a mi hijo lo estaban escuchando, porque yo cuando puse mi curriculum para hacer mi solicitud para magistrada, puse el número de teléfono de mi hijo. Por eso es que me siento culpable. Lo que pasa es que me querían escuchar a mí".