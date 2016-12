La actriz Carrie Fisher recibe tratamiento en una unidad de cuidados intensivos después de que sufriera el viernes una emergencia médica durante un vuelo, dijo su hermano. La artista de "Star Wars", de 60 años, cuenta con excelente atención, señaló Todd Fisher, pero indicó que no está en condición de describir cuál es el estado de salud de su hermana. Él había dicho antes a The Associated Press que estaba estable y la habían retirado de una sala de emergencias. En una entrevista posterior dijo...