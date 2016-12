La coreógrafa Mandy Moore estaba debajo de un auto sobre el pavimento caliente mientras más de 100 bailarines hacían piruetas sobre ella en medio de un atorón de tráfico en Los Angeles en el primer número musical de "La La Land". Para hacer la secuencia se necesitaron meses, la parte más complicada fue realizada por Moore, quien ha creado rutinas para los programas de televisión "Dancing With the Stars" y "So You Think You Can Dance" por años. "Lo llamaré hashtag ataque de pánico", dijo la...