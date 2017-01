La ciudad de Miami no se quedó atrás en los festejos de Año Nuevo, y para competir cada vez más con Nueva York celebró la llegada de 2017 con un espectáculo denominado La Revolución de Año Nuevo de Pitbull. El autor de temas como "Rain Over Me" y "Timber", encabezó por tercer año consecutivo la celebración en el Bayfront Park, la cual contó también con la participación de Snoop Dogg y Queen Latifah. El evento fue transmitido en vivo por la cadena FOX, mientras que la tradicional fiesta de Nueva...