El astro portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo presumió de un nuevo título al haber sido nombrado como el Mejor Jugador del Año pero horas después de la premiación lanzó un venenoso mensaje a Gerard Piqué. CR7 recibió este lunes en Zúrich, Suiza, el premio "The Best" el nuevo galardón con el que la FIFA designa al mejor jugador del año, algo que no sorprendió pero que puso a Ronaldo en lo más alto de su carrera después de haber recibido su cuarto Balón de Oro, y haber logrado en 2016 la...