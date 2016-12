Dos integrantes del Coro del Ejército Rojo A.V. Alexándrov que debían volar junto a sus compañeros en el avión accidentado en el mar Negro se vieron obligados a evitar el viaje en el último momento.

Uno de ellos, Vadim Ananiev, solista principal del conjunto explicó que tuvo que descartar la actividad debido al nacimiento de su tercer hijo. "Yo no volé por razones familiares. Recientemente nació mi hijo, el tercero de la familia, así que me quedé en casa para ayudar a mi esposa", dijo en declaraciones citadas por TASS.

Vladimir Vyatkin / Sputnik Foto:

El otro sobreviviente es el corista Román Valut, cuyo pasaporte terminó por salvarle la vida: "Cuando pasapa por la aduana me dijeron que mi pasaporte había caducado en julio. Yo respondí que no lo sabía y unos minutos antes del despegue me dijeron que 'simplemente no volaría'", dijo.

Valut volvió entonces a su casa, en donde se enteró de la tragedia tras recibir numerosas llamadas telefónicas preguntando si estaba bien. "Querían saber si estaba muerto o no", comentó el artista, según reporta Life.ru.

AFP Foto:

En el avión Tu-154, de la Fuerza Aérea rusa, viajaban 92 personas, entre ellas 68 miembros del coro, considerado uno de los mejores del mundo.

Los músicos se preparaban para participar en un concierto en el aeródromo de Jmeimim, cerca de la ciudad siria de Latakia.