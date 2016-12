La madre de una de las víctimas del avión de la Fuerza Aérea rusa que se estrelló el domingo en el mar Negro comentó que presentía que algo malo iba a pasar y le pidió a su hijo que no viajara.

En declaraciones a RT, Nina Fiódorovna relató que le "rogó" a su hijo, Alexander Shtuko, miembro del Coro del Ejército Rojo A.V. Alexándrov, que no volara esa noche, petición que él rechazó.

"Esta fue la única vez que le pedí que no viajara, insistí mucho. En todos los viajes que hicieron a Europa y otros países, mi corazón no tenía ningún presentimiento, pero en esta ocasión le rogaba; le decía: 'por favor, no viajes', pero él decidió irse porque eran un equipo y se apoyaban unos a otros", dijo.

AFP Foto:

A bordo del avión Tu-154 viajaban 92 personas, entre ellas Alexander y otros 67 integrantes del coro, considerado uno de los mejores del mundo. Los músicos se preparaban para participar en un concierto en el aeródromo de Jmeimim, cerca de la ciudad siria de Latakia.

Autoridades informaron que el avión desapareció de los radares unos minutos después de despegar del aeropuerto ruso de Ádler. Los restos de la aeronave fueron encontrados horas más tarde a unos 1.500 metros de la costa, en la región de Sochi.