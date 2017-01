Después de 146 años, el telón va a caer en el llamado "Espectáculo más grande sobre la Tierra". El propietario del circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey le dijo a The Associated Press que la empresa cerrará para siempre en mayo. El icónico espectáculo estadounidense se vino abajo debido a diversos factores, dicen los ejecutivos de la compañía. El declive en la asistencia de espectadores, junto con los elevados costos de operación, así como el cambio en los gustos del público y prolongadas...