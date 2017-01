Tras el polémico discurso de Meryl Streep en la gala de los Golden Globes 2017, donde arremetió en contra de Donald Trump, el ahora presidente electo de Estados Unidos respondió a la actriz acusándola de ser una "lacaya" de Hillary Clinton. "Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro", escribió el magnate en su cuenta de Twitter (@realDonaldTrump).