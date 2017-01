Este lunes se llevó a cabo la edición 128 del tradicional Desfile de las Rosas, en Pasadena, California, con un gran número de espectadores y numerosas carrosas que adornaron las calles con sus increíbles diseños florales. La edición de este año se realizó el 2 de enero y no el 1, como generalmente se hace, debido a la tradición de nunca llevarlo a cabo en domingo para no interferir con las actividades de la iglesia. Una de las carrozas que más llamó la atención fue la de The UPS Store, la cual...