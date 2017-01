Rex Tillerson, director ejecutivo de ExxonMobil y designado por Donald Trump para conducir el Departamento de Estado, acude este miércoles a su audiencia de confirmación en el Senado, en medio de preocupaciones por sus lazos con Rusia.

En el segundo día de audiencias ante senadores demócratas y republicanos para evaluar las credenciales del gabinete escogido por Trump, Tillerson deberá despejar dudas sobre los posibles conflictos de interés que tendría un futuro jefe de la diplomacia estadounidense con toda una vida en el sector de la industria petrolera.

Elaine Chao, nominada por el presidente republicano para la cartera de Transporte y esposa del líder republicano del Senado Mitch McConnell, tiene también programada una audiencia el miércoles.

En simultáneo, la Comisión de Asuntos Judiciales seguirá en la segunda parte de la sesión de confirmación de Jeff Sessions para el cargo de secretario de Justicia.

Tillerson, de 64 años, ha trabajado toda su vida en Exxon, donde pasó más de 40 años, y con la que hizo negocios en Arabia Saudí, Yemen, Chad, Irak, y Rusia, en ocasiones contrarios a los intereses de Estados Unidos.

- Un hombre de negocios -

En un discurso el pasado febrero en la Universidad de Texas, el empresario dijo que ante los distintos gobiernos extranjeros insistía en afirmar que no representaba a Estados Unidos: "No estoy para representar los intereses del Gobierno estadounidense. No estoy para defenderlos ni para criticarlos. Soy un hombre de negocios", dijo a los estudiantes.

Ahora Tillerson deberá convencer a los senadores de lo contrario.

Además, su estrecha relación con el presidente ruso, Vladimir Putin, puede resultar problemática, después de que las agencias estadounidenses de inteligencia concluyeran que Moscú organizó una campaña de injerencia en las elecciones del 8 de noviembre, que ganó Trump.

El calendario de audiencias acordado por los republicanos ha provocado el enfado de los demócratas, en minoría en ambas cámaras del Congreso, y que consideraban demasiado rápido el programa.

Además, la Oficina de Ética del Gobierno expresó preocupación porque algunos candidatos tienen "potencialmente problemas éticos no resueltos" y otros ni siquiera han entregado sus declaraciones de ingresos, en una carta al jefe de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer.

La audiencia de Tillerson sigue a una agitada jornada del martes en el Senado por la audiencia de confirmación de Jeff Sessions para encabezar el Departamento de Justicia.

En una sesión de más de diez horas ante la Comisión de Asuntos Judiciales, el senador de 70 años se mostró duro contra la inmigración clandestina, al tiempo que se defendió de acusaciones de racismo.

"Esas acusaciones son falsas", apuntó en referencia a unos comentarios que se le atribuyen en los años 80 degradantes hacia personas negras y por tener simpatía por la organización racista Ku Klux Klan (KKK). Esas acusaciones sepultaron su nominación a juez federal en la década de 1980.

- Audiencia de Sessions Parte II -

Al alejarse de Trump en algunos temas -se mostró contrario a prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos-, Sessions apuntó que el fiscal general "debe estar dispuesto a decirle 'no' al presidente si se sobrepasa" en sus funciones.

Pero en línea recta con las promesas del presidente electo en inmigración consideró "constitucional" anular la orden del presidente Barack Obama que protege de la deportación a los 'dreamers', los más de 700.000 jóvenes llevados ilegalmente al país por sus padres indocumentados, aunque no detalló que pasaría con ellos luego.

Personalmente opuesto al aborto, prometió que respetaría las decisiones de la Corte Suprema sobre esas materias. Además rechazó la tortura y defendió mantener en pie la prisión de Guantánamo, a su juicio, un "sitio seguro para encerrar a prisioneros".

En una segunda parte de la audiencia este miércoles, los senadores convocaron un heterogéneo panel, que incluye un senador, congresistas, y asociaciones de derechos civiles como la NAACP y la ACLU.

También declararán un veterano y 'exdreamer', así como representantes de fuerzas de seguridad, de las que Sessions dice gozar de apoyo.

En otra audiencia de confirmación, el candidato de Trump para la cartera de Seguridad Interior, John Kelly, abogó por una "mayor asociación" de Estados Unidos con países en América Latina para combatir el narcotráfico y mantener la seguridad en su frontera sur.