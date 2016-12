En medio de la fiebre del "Mannequin Challenge", la cantante Nicki Minaj no quiso quedarse atrás y grabó su propia versión acompañada de sus sensuales modelos. Mientras se llevaba a cabo la filmación de su nuevo videoclip, el cual lleva por nombre "Black Barbies", Minaj aprovechó el set para ponerse al día con el reto viral. Y aunque ella no aparece en él, este no decepcionó y fue muy atrevido. "Contenido explícito. #BlackBarbies", escribió la cantante en la descripción del post en su cuenta de...