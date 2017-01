CAPRICORNIO

Una conexión más profunda y entender qué es lo que realmente quieres y necesitas emocionalmente, puede liberarte de las trampas en las que has caído en el pasado. Deja de hacer lo que normalmente haces y sal de tu cabeza, deja que tu corazón dicte lo que necesitas en tu vida. Haz lo que te hace sentir bien, sin importar si tiene sentido.



ACUARIO

Tu otra mitad o el amor mismo se siente algo frío y descuidado. Parece estar demasiado concentrado en sus propias cosas. No te preocupes, porque esto te permite divagar en tu propia pasión y transformación.

Estás a punto de entender que las relaciones no se tratan de etiquetas, si no de cómo te sientes contigo misma y quién eres. Por debajo de estas etiquetas se encuentra una persona que será muy importante para ti el próximo año.



PISCIS

Verás que la energía de la relación donde te encuentras actualmente está cambiando, aunque tu corazón no lo perciba ahorita mismo. Tu sentido de compromiso te llevará tarde o temprano a esta fase y así podrás reevaluar la situación. Tal vez todavía hay algo que falta por resolver y lazos que necesitan ser cortados, pero algo positivo resultará.



ARIES

Tu agenda estará súper ocupada en ti este año, por lo que las relaciones que tengas no recibirán tanta atención. Si te encuentras dentro de una actualmente, asegúrate de que tu pareja se encuentre en la misma página que tú. Si estás soltera…bueno, te divertirás muchísimo.



TAURO



Todo está tranquilo en el campo amoroso de Tauro. Si estás en una relación, es la etapa para relajarte y disfrutar de un próspero capítulo. Si no, estarás en paz como estás y disfrutarás de tu libertad.



GÉMINIS

Algo necesita resolverse. Existe energía muy apegada a ti que ya está lista para descansar. Tal vez necesitas disculparte o decir realmente lo que sientes. Sin embargo, es tiempo de hacerlo y cerrar el capitulo. Te sentirás mucho mejor.



CÁNCER

Esta área de tu vida podría cambiar totalmente este año. Si tienes pareja, el siguiente paso podría ser esperar un compromiso, vivir juntos, matrimonio o empezar una familia. Si estás soleta, podrías encontrar por fin el amor de tu vida. Asegúrate de no seguir pensando en un antiguo amor, ya que esto podría evitar que lo veas.



LEO

La temperatura va a elevarse y rápidamente. Si estás soltera vas a conocer a alguien súper rápido y de manera inesperada. Su atracción será más intelectual que física. Si ya te encuentras dentro de una relación, las cosas se pondrán más intensas. Habrá movimiento de manera literal. Tal vez, se irán de viaje o se mudarán juntos.



VIRGO

Todas las relaciones pasan por distintas fases y parte de estar juntos es poder disfrutar eso. Tal vez te sientas desilusionada con tu pareja, pero la atracción los mantendrá juntos. Los solteros encontrarán una persona con la que tendrán una conexión espiritual súper fuerte.



LIBRA

Los Libra odian estar solos. Es por eso que debes analizar bien que rol juegas dentro de tu relación o posible relación. De esta manera podrás manejarte mejor y conseguir que funcione todo a la perfección.



ESCORPIÓN

Demuéstrale amor a la gente que te apoya. Recuerda que el amor no es sólo de pareja y no te olvides de las personas que te quieren.



SAGITARIO

Si estás soltero espera a alguien que llegará de manera inesperada a tu vida. Si estás dentro de una relación es tiempo de explorar pasiones compartidas con tu pareja.