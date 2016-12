Vin Diesel se disculpa con Carol Moreira por hacerla sentir incómoda en una entrevista

Durante la entrevista Diesel no dejaba de hacerle comentarios como "Dios, eres muy hermosa", "¿Cómo se supone que haga esta entrevista con alguien tan hermosa?", "Estoy enamorado de mi entrevistadora", entre otros.

"Como todos ustedes saben, siempre intento que mis entrevistas sean relajadas y divertidas, en especial cuando estoy en mi zona 'Xander'. Si ofendí a alguien entonces me disculpo porque nunca fue mi intención. Les comparto el video sin editar...", escribió el actor en sus cuentas oficiales.

El actor mantiene una buena relación con sus fans y es muy activo en las redes sociales. Muchos de sus seguidores salieron a su defensa y aseguraron que Diesel siempre tiene las mejores intenciones.

Recientemente compartió en Instagram un mensaje muy conmovedor para su amigo Paul Walker por el próximo estreno de "The Fate of the Furious".