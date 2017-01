Belinda ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para manifestarle su amor a Criss Angel. La pareja causó furor en las redes sociales al demostrar lo mucho que se quieren por medio de mensajes. "De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a Criss Angel que me enseño a no juzgar a las personas sin antes conocerlas", escribió la cantante mexicana. "¡Feliz Año Nuevo mi amor! Eres el amor de mi vida", fueron las palabras que Criss le dedicó a la artista.