VIDEO. Madre de Rubí llora y confiesa la verdad detrás de los XV años de su hija

Días después de que se celebraran los XV Años de Rubí, uno de los eventos más comentados del 2016, en redes sociales ha comenzado a circular un video que muestra a Anaelda García, madre de la quinceañera, derramando lágrimas y revelando cómo este fenómeno viral ha afectado a su familia.

En la grabación, publicada el pasado 25 de diciembre por el canal NiToPiToVideos, la mujer confiesa que no recibían ningún pago por sus participaciones en programas de televisión y asegura que está molesta por ser la "burla de la gente". Además, doña Anaelda afirmó que su esposo podría perder su trabajo debido a todo el revuelo que generó la fiesta.

"Mi esposo ya tiene un buen rato que no puede trabaja por lo mismo. Dice: 'oye, hasta a mi patrón voy a perder', y eso es lo que la gente no entiende", comenta.

"La gente piensa a lo mejor que uno está recibiendo, pero nosotros no buscamos eso. Y sí me da coraje que mucha gente esté valiéndose de eso y ni siquiera han venido a decir: 'gracias porque nos serviste' (...) No me llama la atención que uno sirva de burla de la gente", agrega.

Además, doña Anaelda asegura que no ha visto los memes relacionados con los XV Años de su hija. "Esas caricaturas que dicen, yo no he tenido el susto de verlas pero me dicen que no las vea", cuenta.