El pasado mes de octubre marcó la vida de Kim Kardashian, luego de que cinco hombres que, con pistola en mano, sustrajeron joyas por valor de cientos de miles de dólares de la suite parisina en la que se alojaba.

Aquel fatídico evento fue tan traumático para la socialité que desde ese momento nada de fotos, cero salidas para dejarse ver por la prensa, nada de publicaciones en redes sociales. Incluso las grabaciones del reality que le dio la fama a ella y a su familia, "Keeping Up With The Kardashians", fue temporalmente suspendido.

La esposa de Kanye West ya regresó a las redes, además ha decidido a contarle al mundo su horrible experiencia como víctima de un robo.

En el teaser de la nueva temporada de su programa, que verá la luz en marzo, Kim cuenta a sus hermanas Khloé y Kourtney lo que sucedió y cómo se sintió durante aquellos largos minutos.

"Van a dispararme por la espalda. No hay salida", señala la mujer de 36 años, mostrándose sin maquillaje y con lágrimas en los ojos.

Momentos de pánico, sin duda, que hasta ahora habían permanecido ocultos o vagamente expuestos por fuentes cercanas a la familia, pero nunca por la protagonista.