VIDEO. ¡Confirmado! Kendall Jenner usa rellenos y luce labios más carnosos

¡Ya no es más un secreto! Kendall Jenner no pudo resistirse a los encantos de los rellenos labiales y recurrió a esta técnica temporal para lucir jugosos y carnosos labios durante la fiesta de Navidad de su mamá, Kris Jenner.

Así lo dio a conocer la misma modelo a través de su cuenta de Instagram donde publicó un video.

En el clip se puede ver al ángel de Victoria’s Secret junto a su hermana Khloé y una amiga cantando.

Kendall lucía labios rojos mucho más voluptuosos y lo confirmó agregando la descripción “no sabían que tenía rellenos de labios? Feliz Navidad”. ¡Pero no hay por qué alarmarse! Esto es alto temporal, no es un aumento de labios permanente.