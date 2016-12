VIDEO. Atala Sarmiento hace twerking y se roba el show con sus sexys movimientos

Atala Sarmiento, conductora del programa "Ventaneando" de Televisión Azteca, reveló el viernes pasado que padece una condición genética que podría llegar a causarle derrames cerebrales e infartos. Parte de su alocución en aquella edición del programa decía: "Me hice unos estudios médicos y me descubrieron ahí una cosita que estaba fuera del margen y empezaron a profundizar para ver qué me estaba afectando". Si no atendía pronto esta enfermedad podría haber puesto en riesgo su vida, según...