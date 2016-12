VIDEO. Así fue la audición de Carrie Fisher para interpretar a la Princesa Leia en “Star Wars”

Michael Fassbender es el responsable de darle vida a “Magneto” en la saga de X-Men. Durante una entrevista para la revista Empire, el actor explicó que aún no sabe si volverá a encarnar a este villano en las próximas entregas. “No lo sé, para ser honesto. No he tomado ninguna clase de decisión sobre ello porque no tengo idea de qué pasará con la franquicia después”, aseguró Fassbender. X-Men se ha convertido en una de las más famosas sagas a nivel mundial. La última entrega fue “X-Men:...