Camila ya había trabajado al margen de la banda con el sencillo "Bad Things" con el rapero Machine Gun Kelly y el dueto "I know what you did last summer" con Shawn Mendes.

Se espera que la artista de a conocer más detalles sobre sus próximos proyectos, aunque se rumora que lanzará un nuevo disco en 2017. Además, se ha dado a conocer que la intérprete ha decidido cambiar su apellido antes de iniciar esta trayectoria.