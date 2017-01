Selena Gómez critica a Maluma por sus canciones machistas

Según el diario The Huffington Post, Gómez declaró que considera lamentable que un artista con tanto éxito internacional como Maluma haya lanzado un tema donde agrede y le falta el respeto a las mujeres.

Selena asegura que Maluma no tiene necesidad de recurrir a estos métodos para promocionar su música. De acuerdo con Publimetro México, Carlos Vives también se siente ofendido con la canción y afirmó que el colombiano tiene “canciones con líricas muy pobres”.

Maluma no ha hecho ninguna declaración al respecto de tantos comentarios negativos sobre este tema.

Estas son algunas de las estrofas:

"La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa’ que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, polvo corridos siempre echamos tres. A la cuenta de una le bajo la luna pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez".

"Diferentes nacionalidades pero cuando chingan gritan todas por iguales. Quiere que la lleve pa medallo. Quiere que la monte en carros del año. Y a las otras 2 les dé juntas en el baño".

"De chingar ninguna se enzorra. La pelirroja chichando es la más que se moja. Le encojona que me llame y no lo coja. Peleamos y me bota la ropa y tengo que llamar a cotorra pa que la recoja".