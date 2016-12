Rob Kardashian quiere dejar el reality show “Rob & Chyna” para mejorar su salud

Rob Kardashian está pasando por un momento muy difícil en su vida. Además de sus problemas de salud por su aumento de peso y la depresión que mantiene, consecuencia de lo anterior, el hermano de las Kardashian fue internado de emergencia debido a complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2 que padece.

El hijo de Robert Kardashian quiere dejar de compartir cada detalle de su vida privada con los fanáticos de esta polémica familia en el reality show “Rob & Chyna”.

Según el sitio de Hollywood Life: "No quiere seguir haciendo el show, quiere vivir en paz su vida junto a Chyna y su pequeña sin preocuparse por las cámaras. Está muy estresado y aún no ha conseguido superar todos sus problemas, y preferiría no tener que compartirlos con el resto del mundo".

Una fuente dijo a Us Weekly que “ha estado muy agobiado y no se cuida como debería ni come sano. El estrés afecta a la diabetes”.

Mientras que otro informante señaló a la revista People: "Bob había hecho algunos cambios importantes en su rutina diaria, pero todo ese drama y las peleas con Chyna le han deprimido. Y ha seguido una dieta pésima. No se cuida, y por eso ha vuelto a enfermar”.