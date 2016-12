Jennifer Lawrence (Aurora) y Chris Pratt (Jim) protagonizan "Passengers" un emocionante thriller de acción acerca de dos extraños que se han embarcado en un viaje de 120 años a otro planeta, pero cuyas unidades de hibernación les han despertado noventa años antes.

Jim y Aurora se ven forzados a desentrañar el misterio del desperfecto mientras que la nave vacila al borde del colapso, poniendo en riesgo las vidas de los pasajeros de la migración masiva más importante en la historia de la humanidad.

"'Passengers' es acerca de dos personas que aparentemente se habían embarcado en el viaje de sus vidas, un trayecto de 120 años a un nuevo planeta, pero que de pronto despiertan noventa años antes de su arribo”, explica Pratt.

“Pero por supuesto que este despertar prematuro tiene una explicación. Tienen que resolver el misterio del desperfecto y arreglar una nave que comienza a fallar por todos lados, a fin de sobrevivir y salvar las vidas de las pasajeros que conforman la migración masiva más importante de la historia humana”, añade.

“Esta historia gira alrededor de personajes que deben encarar situaciones extremas y que deben tomar decisiones extremas, algo que siempre me ha parecido fascinante: ¿qué es lo que tú habrías hecho en su lugar?”, expresa Morten Tyldum, quien dirige la cinta, su primera tras su triunfadora nominación a un Oscar gracias a la exitosa "The Initiation Game".



Los realizadores establecieron una historia muy sensible acerca de dos pasajeros que se conocen en este momento de gran peligro.

Es una historia que ha llamado la atención de Hollywood desde hace bastante tiempo; el guion del escritor Jon Spaihts se había colocado en la “Lista Negra” de los mejores guiones cinematográficos no realizados.

“Uno de los elementos que me atrajo a este guion fue la manera como Jon introdujo una historia íntima en un escenario particularmente grande”, comenta el productor Neal H. Mortiz.

“Es una cinta de acción que ostenta un espectáculo épico, pero todo se ajusta a estos personajes increíbles a los que Jen y Chris han insuflado vida”, añade.

Jim, el personaje de Pratt, decide abandonar su vida en la Tierra por razones meramente prácticas. “Él es, en gran medida, un anacronismo”, dice Pratt.

“Un tipo perteneciente a la clase trabajadora. Se le considera una inversión deseable, como ingeniero mecánico, porque así podrá contribuir a echar a andar una civilización. Si algo se rompe, nadie como él para repararlo”, dice Mortiz.

“Chris no se parece en nada a Jim”, afirma Lawrence, quien interpreta a su compañera pasajera recién despierta, Aurora.

“Jim actúa como si en realidad jamás hubiese tenido novia, y no sabe cómo conducirse frente a una mujer; esto es dulce y encantador, pero Chris tiene poco que ver con un talante así, es un hombre casado y sumamente gracioso. Fue muy interesante verlo dejar atrás a Chris Pratt para convertirse en una persona tímida, insegura y romántica”, agrega.

Por contraste con el héroe de clase trabajadora encarnado por Jim, Aurora forma parte de un círculo social muy distinto.

Ella es una escritora de Nueva York a cargo de una gran tarea – está emprendiendo un viaje de 120 años que le llevará a Homestead II, y luego emprenderá un viaje de vuelta a la Tierra, que durará la misma cantidad de años.

Aurora será la primera persona en realizar un viaje redondo. “Esta decisión es tan relevante”, dice Lawrence.

“Se trata de un viaje de 120 años, cuando arribes, todos tus conocidos estarán muertos. Debes comenzar una nueva vida en un nuevo planeta, al que jamás has ido. No puedo imaginarme diciendo adiós a todo los que conozco y amo, comprendo sus ganas de algo más, pero yo no me creo capaz de una decisión tan decisiva”.



“Cuando Aurora despierta, me parece que su primera reacción consiste en sentir una empatía increíble por Jim”, dice Lawrence.

“Ella solo ha tenido que lidiar con este problema a lo largo de unos cuantos días, mientras que él ha estado solo, como animal enjaulado, durante más de un año. Ver sus reacciones ante otro ser humano le hace compadecerse de Jim”, concluye.



