George Michael dejó de existir a los 53 años, según lo anunció su agente de relaciones públicas. Georgios Kyriacos Panayiotou, como era su nombre de pila, nació el 25 de junio de 1963 en Oxfordshire, Inglaterra.

El cantante pop británico fue uno de los fundadores del dúo Wham!, el cual logró mucho éxito hasta su separación en 1986. Canciones como "Careless Whisper", "Everything She Wants", "Wake Me Up Before You Go Go" y la emblemática "Last Christmas", los catapultaron en la década de los 1980.

Tras su retiro, George Michael emprendió una carrera como solista que le llevó a ganar varios premios musicales; tres Brit Awards, cuatro MTV Video Music Awards, cuatro Ivor Novello, tres American Music Awards y dos veces el Grammy.

"Con gran tristeza podemos confirmar que nuestro amado hijo, hermano y amigo George murió en paz en su casa durante la Navidad" indicó su relacionista en un comunicado.