Miss Universe. El mundo conocerá a la conductora guatemalteca Lourdes Figueroa

¿Cómo te sientes de esta oportunidad de presentarte a nivel internacional?

Me siento feliz, realizada y con una gran responsabilidad en la cual daré lo mejor de mi. Nuevamente es un orgullo poner a Guatemala presente en este evento tan importante.

¿Qué esperas de esta participación en un programa tan visto como Miss Universe?

Subo un escalón mas en mi carrera, esto no termina aquí. Es el inicio de una nueva etapa en mi carrera como conductora para posicionarme no solo en México, si no en el mundo, siempre sientiéndome orgullosa de ser chapina.

