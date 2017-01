"Nuestra hermosa Miss Guatemala compartiendo con la hermosa Miss Universo 2015, Pia Alonzo Wurtzbach", escribe @virginiaarguetafans para acompañar la fotografía. "Lucen divinas ambas", añade.

Y @MissGuate colgó un video junto con Manny Pacquiao, más conocido como Manny "Pac-Man" Pacquiao, quien además de boxeador es actor, cantante y político filipino.

"Hello Omar. How are you?", expresa en el clip el atleta que está considerado uno de los mejores púgiles de la actualidad libra por libra por la revista "The Ring". "How you doin'? ¿Cómo estás?", agrega el Pac-Man, antes de reír junto con Virginia.

