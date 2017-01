Ministerio de Cultura y Deporte aportará el 10% del presupuesto que requiere la película “Los tenis de Barrondo”

La película “Los tenis de Barrondo” dio un paso más en su realización tras el anuncio de 50 mil dólares que aportará el ministerio de Cultura y Deportes, el cuál representa el 10% de lo que se necesita para llevar a cabo la producción.

El titular de dicha cartera José Luis Chea Urruela, dijo a la radio Emisoras Unidas que el objetivo es que el director del filme tenga más libertad para realizar su trabajo.

“Nosotros venimos desde el año pasado, en el foro abierto, solicitando recursos para poder financiar de alguna manera proyectos culturales; no solo películas, también obras de teatro o algún musical. En este caso particular cuando Jayro me habló que no había conseguido a la gente inicial, yo le dije que el ministerio podía colaborar con 50 mil dólares como capital para que siga buscando más dinero u otras fuentes de financiamiento y pueda hacer su película”.

Al preguntarle sobre la proveniencia de este presupuesto, Chea Urruela indicó que el dinero salió de la ampliación del techo presupuestario solicitado en el foro abierto.