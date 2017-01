Mariah Carey rompe el silencio y habla por primera vez de su desastrosa presentación para Año Nuevo

Mientras su equipo señaló a Dick Clark Productions como los responsables de haber saboteado el show de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest”, finalmente la diva habló de lo ocurrido.

A casi una semana de la desastrosa presentación de Mariah Carey para Año Nuevo , muchos la han criticado y muchos la han defendido, pero la cantante no se había pronunciado, ¡hasta ahora!

Mariah Carey's performance last night was a disaster! 😩 pic.twitter.com/V2tYXhYCRj

Carey dijo a Entertainment Weekly que no guarda ningún rencor con la producción del evento por los problemas técnicos, pero que no tiene la confianza para volver a trabajar con ellos en una próxima ocasión.

“Todo lo que puedo decir es que Dick Clark fue una persona increíble y tuve la suerte de trabajar con él cuando empecé en el negocio de la música. Soy de la opinión de que Dick Clark no habría dejado a un artista pasar por eso y él habría estado tan mortificado como yo estaba en ese momento. Eso no va a impedirme hacer un evento en vivo en el futuro. Pero me hará confiar menos si uso a alguien fuera de mi propio equipo”, comentó la cantante.

Y ante las miles de críticas que recibió, Mariah se refirió como: “Mis verdaderos fans me han apoyado mucho y estoy muy agradecida con ellos y todo el mundo en los medios de comunicación que salieron a apoyarme después del hecho, porque realmente fueron unas festividades increíbles que se convirtieron en una horrible Noche vieja”.