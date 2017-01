Marco Antonio Regil rompe el silencio y se sincera sobre su orientación sexual

Además, confesó que aproximadamente hace diez años estuvo a punto de casarse, pero ya no logró llegar al altar. Sin embargo, no descarta algún día dar el “sí” definitivo a alguna mujer: "Siempre estaba con alguien y aprendí que puedes ser feliz y puedes estar completo estando soltero. Y tengo muchas ganas de casarme, pero no por necesidad de ‘ay, tengo que estar con alguien".

Y, respecto a su orientación sexual, el conductor desmintió los rumores de su homosexualidad: “Piensan que, si no te casas, eres gay. Y no tiene nada de malo ser gay, pero piensan que va por ahí”.

“Claro, no tiene nada de malo. No es una ofensa cuando me lo dicen. He estado casado con mi carrera. Toda mi vida, desde los 15 años trabajo, y mi mamá se convirtió en mi hija”, respondió Regil cuando Martínez le preguntó si confesaría y hablaría abiertamente si fuera homosexual.