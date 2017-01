Luego de publicar su doble mastectomía y vencer el cáncer, famosa actriz se deja ver en bikini

La leyenda argentina Diego Maradona mostró su molestia porque Lionel Messi y el resto de los jugadores del Barcelona que estaban nominados en la premiación de la FIFA, no se presentaron a la gala donde Cristiano Ronaldo se llevó el máximo galardón "The Best". Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta y Gerard Piqué fueron nominados a formar parte del once ideal del año, y "la Pulga" también al premio "The Best", que al final ganó su archirrival Cristiano Ronaldo, sin embargo se ausentaron, al parecer...