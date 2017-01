Lisardo besa en la boca a Paul Stanley en su despedida del programa “Hoy”

Lisardo no se fue del programa sin antes expresar sus sentimientos y agradecer, tanto a sus compañeros como al productor del programa:

“Muchas gracias, sin intentar llorar quiero decirles que han sido una parte importante este año. Los amo muchísimo, me han demostrado que son unos profesionales y me han enseñado mucho, siempre los voy a llevar en mi corazón y tienen un gran amigo, nos seguiremos viendo por aquí. A toda la producción gracias por su cariño, voy a estar con ustedes y me tienen que aguantar”.