Las bromas más polémicas del conductor de los premios Golden Globe, Ricky Gervais

Durante tres años seguidos (2010, 2011 y 2012), el humorista Ricky Gervais condujo los premios Golden Globe con mucha gracia y sin dejar a nadie excluido de sus bromas.

El presentador británico se burló de todas las estrellas de cine y de los escándalos que se apoderaron de Hollywood durante esos años.

Entre sus mejores bromas podemos recordar a Caitlyn Jenner, a quién hizo alusión en el monólogo de una de sus presentaciones al prometer que sería más condescendiente y que había “cambiado” tanto como ella refiriéndose al cambio de sexo: “He cambiado. No tanto como Bruce Jenner, obviamente. Ahora Caitlyn Jenner, por supuesto. Qué año ha tenido... Se ha convertido en un ejemplo a seguir para las personas transexuales de todo el mundo al demostrar su valentía rompiendo barreras y acabando con estereotipos. Por quien no ha hecho tanto ha sido por las mujeres conductoras, pero no se puede tener todo, ¿verdad?".