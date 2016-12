No es la primera vez que Kylie Jenner se ve envuelta en rumores sobre posibles intervenciones quirúrgicas. Hace tiempo se hablaba sobre su aumento de labios, algo que ella siempre negó. Sin embargo, poco después aceptó haber recurrido al relleno.

Kylie asegura que sus fotografías son resultado del uso mágico de su sostén. Recientemente compartió en su Instagram una foto donde utiliza una blusa ajustada con estampado de leopardo en color vino tinto. Lo que captó la atención de sus fans fue el pronunciado tamaño de sus senos.

"Puedo ver tus senos operados a kilómetros de distancia", "Definitivamente se hizo una operación, esos senos no son por subir de peso", "Dice que no se hizo los senos, pero no obtienes pechos como esos de la nada", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.