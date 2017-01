A casi una semana de la desastrosa presentación de Mariah Carey para Año Nuevo, muchos la han criticado y muchos la han defendido, pero la cantante no se había pronunciado, ¡hasta ahora! Mientras su equipo señaló a Dick Clark Productions como los responsables de haber saboteado el show de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest”, finalmente la diva habló de lo ocurrido.