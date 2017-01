Jorge Ortiz de Pinedo desmiente los rumores de que padece cáncer nuevamente

“Sabiendo que el cáncer es recurrente, cada seis meses me someto a un chequeo riguroso, de tal forma que en estos días me van a aplicar un escáner para revisar si volvió”, comentó Ortiz de Pinedo al programa “Ventaneando”.

“Si la enfermedad volviera, no lo ocultaría, pues no es algo de lo que uno debe avergonzarse”, añadió.

Además, para el programa “Hoy” reveló: “estuve enfermísimo de neumonía, no lo dije, porque a mí no me gusta andar comerciando o traficando con mi salud para dar lastima u obtener nota. Me puse gravísimo, fui a dar al hospital, estuve 8 días internado en el hospital, y de ahí salgo, y tuve que cancelar la temporada de teatro que tenía yo para fin de año, 15 días, de la familia de 10, para poder recuperarme plenamente”.