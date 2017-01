“The Avengers”, “Captain America: Civil War”, “The Bourne Legacy” y “Hansel & Gretel: Witch Hunters” son una muestra de los proyectos en cine que ha realizado Jeremy Renner, en total casi 60 títulos en la pantalla grande y chica. A sus 45 años, el actor estadounidense disfruta de los buenos proyectos que llegan a su carrera, pero sobre todo, que tiene opciones que van de la ciencia ficción al drama. En entrevista, Jeremy Renner afirma que está dispuesto a arriesgarse en las historias porque aún está en edad de hacerlo. También habla de su personaje de Ian Donnelly en el filme “Arrival”.

En “Arrival”, a pesar de incluir extraterrestes, lo importante es el lado humano, ¿lo crees?

Cuando leí el guion, lo último en lo que pensé fue en los alienígenas o la nave. Quiero decir, la historia es genial. Cuando vi terminada la película, me quedé callado por un largo tiempo porque todo era una reflexión fuerte.

¿Qué te provocó?

Te voy a ser sincero, al verla lloré y agradecí ser parte del proyecto. Nunca he realizado una cinta tan humana, sencilla, conmovedora y directa. Creo que no hay nadie como Denis para contar una historia de manera tan elegante y sensible.

¿Te acostumbras a ser parte de proyectos exitosos?

Creo que nunca pienso si tendrán éxito, simplemente tomo los guiones que me mueven el corazón, pocas veces la billetera. Estoy en un punto en que puedo elegir los proyectos de acción, dramas o comedias.

¿Cómo te preparaste?

Tuve que aprender mucho, desde matemáticas hasta programas de computadora. Leí libros de casi dos mil páginas para entender términos científicos, pero Ian Donnelly es un personaje que le pone un toque de humor a la historia, fue lo que más me gustó.

¿Cómo fue trabajar con Amy Adams?

Creo que el papel de Louise quedó perfecto en Amy, porque ella irradia serenidad, paz y un gran poder. Es la protagonista, no tiene nada que ver con el género, porque no es jugar con ser mujer. Amy entendió bien su poder dentro de la historia, como madre, mujer y líder, sin caer en estereotipos feministas.