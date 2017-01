Mariah Carey's performance last night was a disaster! 😩 pic.twitter.com/V2tYXhYCRj

Aunque no publicó o comentó algo directamente del evento, sí le dio un like a las duras palabras de otro usuario de la red social donde publicó una foto de Carey con la descripción: " ¿Alguna vez viste un accidente del que no pudiste quitar la mirada? Esa fue ella esta noche ".

Una foto publicada por The Archive of Shade (@theartofshade_) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 10:02 PST

Además, los fanáticos de la archienemiga de Mariah se han encargado de viralizar un video de JLo durante su participación como jueza en “American Idol”, donde le da consejos a una participante, pero se podría aplicar perfectamente al show de Año Nuevo:

"Cuando ensayo, sé exactamente lo que hago en el escenario, sin importar lo que pase, no me paralizo, yo combato (...) Tienes que tener esa mentalidad. No puedo lucir mal frente al público. Si me caigo de trasero, me levanto y no fallo el resto de la presentación".