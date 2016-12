Jass Reyes, es la nueva y sexy vocalista de Playa Limbo

“La presentación de la Planilla del IVA no es una obligación hacia los contribuyentes, es un derecho que tienen quienes están en relación de dependencia” señala la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en su sitio web. Lo anterior está establecido en el Decreto 10-2012 en su artículo 72 literal a. La planilla es un derecho del contribuyente ya que es una deducción al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de rentas al trabajo, pero si no es presentada, no se aplicará ninguna sanción. Cabe...