Galilea Montijo le demuestra su amor a su hijo besándolo en la boca y crea controversia

Una famosa más es atacada por besar a su hijo en la boca. Recientemente, Hilary Duff y Aracely Arámbula fueron duramente criticadas por esta muestra de amor hacia sus pequeños. Esta vez, fue Galiela Montijo la que creó controversia al publicar una foto de este tipo con Mateo.

La conductora de 43 años compartió la imagen en su cuenta de Instagram con el mensaje “Mi amor del bueno”.

La foto en blanco y negro hizo que sus fanáticos reaccionaran con comentarios negativos como “No es por criticar, ni que uno lo vea perverso, ni nada, pero hasta los psicólogos dicen que no es bueno darles besos ni de piquito, ni de nada a los hijos”; “Los besos en la boca a los hijos no son saludables ni higiénicos para ellos”; “No está bien que la madre esté besando al niño en la boca, solo los grandes y las parejas se besan en la boca”; “A los niños se les educa desde que nacen , este niño va a crecer pensando que es normal ir por la vida besando a todo mundo en la boca y no es así”.