Cuando para la Nochebuena la mayoría espera buenas noticias, para una persona hubo malas ya que le robaron su motocicleta en la colonia Paraíso II zona 18. Las horas pasaron y la víctima hizo su propia búsqueda y pidió a sus conocidos que le ayudaran a encontrar la moto, y en cuestión de horas obtuvo respuesta. Pero las pistas que llevaban a la motocicleta no eran suficientes, ya que no se querían arriesgar a tomarla, por eso, decidieron pedir el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) pero no...