Fifth Harmony publica su primera foto oficial sin Camila Cabello

Revelan cómo sonaría Fifth Harmony sin Camila Cabello

Fifth Harmony atraviesa un momento complicado en la industria desde que una de sus integrantes, Camila Cabello, decidió abandonar la agrupación. Los seguidores de este quinteto femenino no tardaron en dar a conocer su opinión sobre el futuro de su banda favorita. Recientemente, un usuario decidió compartir un video en el que suprimió la voz de Cabello para revelar cómo sonarían sin esta integrante. Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui y Normani Jordei no la han tenido fácil, en especial...