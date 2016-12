La estadounidense se operó los pechos para extirparse los implantes que había colocado en su juventud debido al acoso del que era víctima en las calles.

Tras descubrir su talento se volvió bloguera de YouTube y sus videos van desde interpretaciones de Mozart hasta esta canción navideña.



"Quitar mis implantes mamarios sigue siendo al 110% la mejor decisión que he tomado. Me siento mucho mejor y más saludable, me han acosado con menos frecuencia, puedo publicar todo tipo de fotos y no tener tantos comentarios, sólo me llaman ‘sexy’", escribió en una de sus fotografías más recientes.