Exmodelo de "La Hora Pico" se lanza como actriz para adultos y con su propio canal

Ahora, la exuberante modelo argentina pretende estrenar sus nuevos implantes de glúteos de una manera muy particular, pues se lanza en el mundo del entretenimiento para adultos.

Sabrina se convirtió en actriz y productora de videos porno, los cuales están disponibles a través de la página web www.sabrinasabrokporn.com, en donde los interesados podrán visualizar los distintos materiales por medio de membresías, y ver de manera explícita sus encuentros sexuales.

"Siempre me he caracterizado por hacer cosas diferentes y siempre había tenido la inquietud de hacerlo, los fans me motivaron y el resultado con estos videos, en donde tengo sexo con mi marido Alejandro", señaló Sabrina Sabrok.

La actriz recalcó que los clips que protagonizará serán exclusivamente con su esposo, aunque planea en un futuro integrar más personas y ella producirlas.