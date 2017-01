La banda guatemalteca Los Bichos Lovely Fans Tribute Band dará un concierto este sábado 14 de enero.

La agrupación es conocida por rendirle tributo a los Beatles y una vez más deletiarán al público con canciones como "Hey Jude", "Yesterday", "Don't Let Me Down" y muchas más.

Los Bichos ofrecen una noche mágica para revivir lo mejor de la música de este cuarteto formado en Liverpool durante la década de 1960.